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Юные футболисты из Узбекистана в академии мадридского Реала

По стопам Роналду: футболисты из Узбекистана занимаются в академии "Реала"

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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В просмотре и отборочном цикле принимали участие 300 талантливых спортсменов со всей страны, поехать в Испанию смогли 22 самых талантливых из них.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В футбольной академии мадридского "Реала" начали обучение 22 талантливых ребенка из Узбекистана, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Сотрудничество с академией испанского клуба началось после официального визита первого вице-президента АФЦ Умида Ахмаджанова. В июне этого года три специалиста из "Реала" приехали в Ташкент и в течение двух недель занимались с 300 юными футболистами со всего Узбекистана.

Стороны договорились, что после визита испанских экспертов в Узбекистан, в Испанию для прохождения стажировки отправятся самые достойные начинающие игроки. Ассоциация футбола Узбекистана начала отбор кандидатов и выделила для каждого региона квоту. В просмотре и отборочном цикле принимали участие 300 талантливых спортсменов. 

Узбекские футболисты в академии мадридского Реала
Ассоциация футбола Узбекистана
Узбекские футболисты в академии мадридского "Реала"

Испанские футболисты выбрали из 300 кандидатов 22 человека. В конце сентября АФУ отправила отобранных ребят на обучение в Мадрид, полностью снабдив их экипировкой.

Ассоциация футбола Узбекистана планирует продолжать реализацию этого проекта на ежегодной основе. 




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