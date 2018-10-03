Гафур Рахимов может остаться единственным кандидатом на пост главы AIBA

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Представитель Узбекистана Гафур Рахимов останется единственным кандидатом на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), так как его конкурент Серик Конакбаев из Казахстана не получил необходимое количество писем в поддержку своей кандидатуры, пишет Insidethegames.
Официально список кандидатов будет опубликован в среду. Конакбаев опоздал на несколько часов и не сумел заручиться необходимой поддержкой 20 стран. По данным издания, он планирует обжаловать решение.
В начале ноября 2017 года исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации, а затем объявил, что пожизненно дисквалифицировал его.
Международная ассоциация любительского бокса (Amateur International Boxing Association), сокращенно AIBA, — ассоциация национальных боксерских федераций, основанная в 1920 году.