Гафур Рахимов может остаться единственным кандидатом на пост главы AIBA

Официальный список кандидатов будет опубликован сегодня, но по данным СМИ, конкурент Рахимова не сумел заручиться необходимой поддержкой.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Представитель Узбекистана Гафур Рахимов останется единственным кандидатом на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), так как его конкурент Серик Конакбаев из Казахстана не получил необходимое количество писем в поддержку своей кандидатуры, пишет Insidethegames.

Официально список кандидатов будет опубликован в среду. Конакбаев опоздал на несколько часов и не сумел заручиться необходимой поддержкой 20 стран. По данным издания, он планирует обжаловать решение.

Рахимов сейчас является исполняющим обязанности главы AIBA. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал его не баллотироваться на пост президента организации на предстоящих выборах, которые пройдут на ноябрьском конгрессе организации в Москве.

В начале ноября 2017 года исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации, а затем объявил, что пожизненно дисквалифицировал его.

Международная ассоциация любительского бокса (Amateur International Boxing Association), сокращенно AIBA, — ассоциация национальных боксерских федераций, основанная в 1920 году.