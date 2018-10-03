Паралимпийцы отправились на Азиатские игры в Джакарте в рекордном составе

В турнире впервые в истории Узбекистана выступят 54 паралимпийца, которые будут бороться за медали в 5 дисциплинах: пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе, плавании, легкой атлетике.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Основная часть сборной Узбекистана прибыла в Джакарту, где с 6 по 13 октября пройдут III Азиатские паралимпийские игры, сообщает Национальный олимпийский комитет.

В турнире впервые в истории Узбекистана выступят 54 паралимпийца, которые будут бороться за медали в 5 дисциплинах: пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе, плавании, легкой атлетике.

В международном аэропорту Soekarno Hattа узбекских спортсменов встречали чрезвычайный и уполномоченный посол Узбекистана в Индонезии Улугбек Рузикулов, рабочая группа Национальной паралимпийской ассорциации Узбекистана и волонтеры, которые будут сопровождать делегацию республики в ходе соревнований.

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана Сборная Узбекистана на III Азиатских паралимпийских играх

Из аэропорта спортсмены и тренеры отправились в район Кемайоран, где расположен Паралимпийский городок.

Торжественная церемония открытия игр состоится 6 октября в 16:08 по ташкентскому времени на стадионе Gelora Bung Karno Stadium. Основные спортивные мероприятия начнутся 7 октября.