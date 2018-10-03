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Тренировка сборной Узбекистана по футболу

Кого Эктор Купер вызвал на матчи с Северной Кореей и Катаром

Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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Национальная команда республики 13 октября проведет товарищеский поединок против сборной КНДР, а 16 октября встретится со сборной Катара. 

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу назвал список футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Ташкенте с 6 по 17 октября, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Национальная команда республики 13 октября проведет товарищеский поединок против сборной КНДР, а 16 октября встретится со сборной Катара. 

Эктор Купер вызвал на сбор и матчи следующих игроков.

Вратари: Игнатий Нестеров ("Локомотив"), Эльдор Суюнов ("Пахтакор"), Ботирали Эргашев ("Навбахор"), Уткир Юсупов ("Коканд-1912").

Защитники: Егор Кримец ("Пахтакор"), Анзур Исмаилов ("Локомотив"), Шерзод Агзамов ("Пахтакор"), Достон Турсунов ("Нефтчи"), Олег Зотеев ("Локомотив"), Владимир Козак ("Пахтакор"), Акмаль Шорахмедов ("Пахтакор"), Даврон Хашимов ("Навбахор").

Полузащитники: Одил Хамробеков ("Насаф"), Азиз Хайдаров ("Бунёдкор"), Жалолиддин Машарипов ("Пахтакор"),
Жавохир Сидиков ("Коканд-1912"), Икром Алибаев ("Локомотив"), Одил Ахмедов ("Шанхай СИПГ", Китай), Эльдар Шомурадов ("Ростов", Россия), Отабек Шукуров ("Шарджа", ОАЭ), Достон Хамдамов ("Анжи", Россия).

Нападающие: Иван Нагаев ("Кызылкум"), Марат Бикмаев ("Локомотив"), Хусниддин Гафуров ("Локомотив").

На сбор также был вызван защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов, однако он не сможет принять участие в подготовке и матчах из-за травмы.




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