Футболисты "Машъала" собрали 300 килограммов хлопка

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Игроки футбольного клуба "Машъал" добровольно вышли на сбор хлопка, сообщается на сайте ФК.

В акции участвовали все футболисты команды. В общей сложности они собрали 300 килограммов хлопка. Свой заработок футболисты передали малообеспеченным семьям.

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 40% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.

Напомним, в феврале этого года Международная организация труда (МОТ) заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, однако организация продолжит отслеживать ситуацию с практикой принудительного и детского труда в республике.