МОК бросает перчатку: что происходит с ассоциацией любительского бокса AIBA

Международный олимпийский комитет не устраивает кандидатура Гафура Рахимова, и почему бокс могут исключить из программы Игр-2020 в Токио, читайте в обзоре Sputnik.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Узбекистанец Гафур Рахимов остается единственным кандидатом на пост главы Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), пока вокруг организации идут ожесточенные споры.

Исполком Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) 2 октября сообщил, что пожизненно отстранил бывшего президента организации Чинг-Куо Ву и представит это решение на утверждение конгрессу, заседание которого пройдет в ноябре. Решение исполкома было основано на докладе, подготовленном компанией, специализирующейся на корпоративных расследованиях. В докладе зафиксированы "преступная халатность и неэффективное использование Чинг-Куо Ву финансовых средств" во время его работы на посту главы AIBA.

© Flickr / Гафур Рахимов может остаться единственным кандидатом на пост главы AIBA

Основные выводы из доклада будут направлены национальным ассоциациям, представители которых примут участие в конгрессе AIBA в Москве.

Решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации исполком AIBA принял еще в ноябре 2017 года. В конце января 2018 года и. о. президента AIBA стал представитель Узбекистана Гафур Рахимов.

Выборы нового главы AIBA должны пройти на ноябрьском конгрессе организации в Москве. Рахимов остался единственным кандидатом после того как его конкурент Серик Конакбаев из Казахстана не сумел заручиться необходимой поддержкой 20 стран.

МОК недоволен

После того, как департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, Международный олимпийский комитет сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос о сохранении олимпийского статуса бокса. В четверг исполком МОК сообщил, что озабочен сложившейся ситуацией с выборами в организации и уведомил AIBA о возможности потерять место в олимпийской семье, начиная с Игр-2020, если проблемы с управлением не будут решены.

"Исполком МОК выражает глубокую озабоченность ситуацией в AIBA и руководством организации. МОК вновь заявляет о своей четкой позиции - если на предстоящем конгрессе AIBA вопросы управления не будут должным образом удовлетворять МОК, наличие бокса в олимпийской программе и даже признание AIBA как Международной федерации, признанной МОК, находится под угрозой", - говорится в релизе.

По данным Insidethegames, Международный олимпийский комитет (МОК) также запретил Рахимову посещать юношеские Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, что организация найдет способ защитить интересы спортсменов перед Олимпиадой-2020.

"Мы всегда, когда принимаем такие решения, например, относительно НОК, - как было с Россией и Кувейтом - защищаем интересы спортсменов, - сказал Бах журналистам. - В ситуации с AIBA мы тоже найдем путь, как защитить интересы боксеров".

Россия призывает к диалогу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выступил с заявлением, в котором призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не вмешиваться в выборы нового руководства Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

"Рассылая свои угрозы в национальные федерации бокса, МОК грубо нарушает Олимпийскую хартию, согласно которой члены AIBA уполномочены сами выбрать президента организации. AIBA состоит из национальных федераций, и недопустимо оказывать на нее и ее членов какое-либо давление, в том числе через СМИ, пытаясь повлиять на результаты независимых выборов", – отметил Кремлев, которого цитирует пресс-служба Федерации бокса России.

Руководители национальных федераций бокса многих стран мира разделяют позицию российской стороны, добавил Кремлев в разговоре с РИА Новости. Он также предложил решать проблему с помощью диалога с участием всех заинтересованных сторон.

"Зачем нам угрожать и советовать сделать то или это? - добавил собеседник агентства. - Лучше бы всех нас собрали в МОК, включая и Рахимова, против кандидатуры которого выступает Международный олимпийский комитет. И прозрачно, за круглым столом, обсудили бы все проблемы в AIBA и выработали решения, которые помогут выйти из сложившейся ситуации".

Он добавил, что президенты большинства европейских национальных федераций бокса обсудят различные аспекты ситуации с Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) 9 октября в Анапе.

"Почти все президенты европейских национальных федераций бокса вскоре соберутся в Анапе, - сказал Кремлев. - 9 октября мы открываем там первенство Европы (среди спортсменов в возрасте 15-16 лет) и хотим в диалоге обсудить все текущие вопросы. И мы решим, как действовать дальше. На сегодняшний день из 32 руководителей национальных федераций, спортсмены которых подали заявки на участие в турнире, свой приезд подтвердили 27".

Международная ассоциация любительского бокса (Amateur International Boxing Association), сокращенно AIBA, — ассоциация национальных боксерских федераций, основанная в 1920 году.