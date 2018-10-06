Неожиданный выпад: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова на взвешивании

Потасовка произошла между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым перед турниром UFC 229. Ирландский боец провоцировал россиянина на драку.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Ирландец Конор Макгрегор попытался ударить ногой россиянина Хабиба Нурмагомедова на церемонии взвешивания перед боем за титул чемпиона Объединенного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Церемония взвешивания состоялась в пятницу за день до боя, который пройдет в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Нурмагомедов будет защищать чемпионский титул в легком весе (до 70,3 кг).

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Бойцы провели "дуэль взглядов", которая чуть было не переросла в потасовку из-за агрессивного поведения Макгрегора.

Согласно видеозаписи с процедуры взвешивания, опубликованной в официальном микроблоге UFC в Twitter, Макгрегор сначала ударил ладонями Нурмагомедова по руке, а затем попытался нанести удар ногой, но не достал россиянина.

Бой Макгрегор–Нурмагомедов пройдет в ночь на 7 октября.