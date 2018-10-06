15:51 06 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Тренировка сборной Узбекистана по футболу

Сборная Узбекистана начинает готовиться к матчам с КНДР и Катаром

Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
19 0 0

Первая тренировка пройдет на стадионе в Ташкенте  в субботу в 16:30, руководить будет главный тренер Эктор Купер.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана в субботу в 16:30 приступает к тренировкам к товарищеским матчам против команд КНДР и Катара, сообщает Ассоциация футбола республики.

Первая тренировка под руководством главного тренера Эктора Купера пройдет на стадионе ТашИИТ в Ташкенте. Учебно-тренировочные сборы пройдут с 6 по 17 октября.

Тренировка сборной Узбекистана по футболу
Футбольная ассоциация Узбекистана
Кого Эктор Купер вызвал на матчи с Северной Кореей и Катаром

Игра с северокорейцами намечена на 13 октября, со сборной Катара – на 16 октября.

Ранее сообщалось о составе команды, которая проведет товарищеские матчи, в нее вошли вратари Игнатий Нестеров, Эльдор Суюнов, Ботирали Эргашев, Уткир Юсупов, защитники Егор Кримец, Анзур Исмаилов, Шерзод Хашим, полузащитники Одил Хамробеков, Азиз Хайдаров, Жалолиддин Машарипов.

В качестве нападающих Купер пригласил Ивана Нагаева из «Кызылкума», Марат Бикмаева («Локомотив»), Хусниддина Гафурова.

Теги:
матч, Эктор Купер, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице стартовала выставка DigiTech (5 октября 2018). Ереван
    Внимание на дорогу

    Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Прекрасная химера: южнокорейская художница создает оптические иллюзии на собственном теле
Девушка-космос: художница превращает свое тело в сюрреалистические картины
Участница популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother попала в неловкую ситуацию
На глазах у всех: у участницы телешоу слетела юбка в прямом эфире
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054