Сборная Узбекистана начинает готовиться к матчам с КНДР и Катаром

Первая тренировка пройдет на стадионе в Ташкенте в субботу в 16:30, руководить будет главный тренер Эктор Купер.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана в субботу в 16:30 приступает к тренировкам к товарищеским матчам против команд КНДР и Катара, сообщает Ассоциация футбола республики.

Первая тренировка под руководством главного тренера Эктора Купера пройдет на стадионе ТашИИТ в Ташкенте. Учебно-тренировочные сборы пройдут с 6 по 17 октября.

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Игра с северокорейцами намечена на 13 октября, со сборной Катара – на 16 октября.

Ранее сообщалось о составе команды, которая проведет товарищеские матчи, в нее вошли вратари Игнатий Нестеров, Эльдор Суюнов, Ботирали Эргашев, Уткир Юсупов, защитники Егор Кримец, Анзур Исмаилов, Шерзод Хашим, полузащитники Одил Хамробеков, Азиз Хайдаров, Жалолиддин Машарипов.

В качестве нападающих Купер пригласил Ивана Нагаева из «Кызылкума», Марат Бикмаева («Локомотив»), Хусниддина Гафурова.