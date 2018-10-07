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Рекордные гонорары: сколько заплатят Нурмагомедову и Макгрегору

© Фото: микроблог UFC в Twitter
Спорт
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Нурмагомедов не проиграл ни одного из своих 26 боев, в то время как у Макгрегора 21 победа и три поражения.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов за бой с ирландцем Конором Макгрегором получит два миллиона долларов, а его соперник – три миллиона долларов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные mmafighting.com.

© Ruptly .
Бои без правил: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова

Бой состоится в субботу в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 229.

Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе (до 70,3 кг).

На процедуре взвешивания в пятницу Макгрегор ударил ладонями Нурмагомедова по руке, а затем попытался нанести удар ногой, но не достал россиянина.

Как отмечается в сообщении, в контрактах Макгрегора и Нурмагомедова не предусмотрены бонусы за победу в поединке, однако участники других боев вечера могут рассчитывать на дополнительные выплаты в случае успеха.

Отметим, что Нурмагомедов не проиграл ни одного из своих 26 боев, в то время как у Макгрегора 21 победа и три поражения.




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