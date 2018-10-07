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Российский боец Нурмагомедов выиграл бой года с Макгрегором

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе.

Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

© Фото: микроблог UFC в Twitter
Рекордные гонорары: сколько заплатят Нурмагомедову и Макгрегору

Нурмагомедов является первым из россиян, которому в апреле нынешнего года удалось завоевать звание чемпиона UFC - спортсмен в главной встрече турнира UFC 223 нанес поражение американцу Элу Яквинте.

За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них — досрочно), ни разу не потерпев поражения.

Ранее стало известно, какие гонорары получат бойцы за бой века. Хабиб Нурмагомедов получит два миллиона долларов, а его соперник – три миллиона долларов.




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