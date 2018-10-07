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Победа Нурмагомедова вылилась в побоище за пределами ринга – видео дня

John Locher
Спорт
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После окончания боя Хабиб Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то из окружения Макгрегора, после чего покинул пределы октагона и спровоцировал массовую потасовку.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе вступил в стычку с болельщиками за пределами ринга.

Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

После победы россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла драка.

После стычки с болельщиками Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

В итоге обоих бойцов увели с ринга в сопровождении полиции. В момент, когда россиянина уводили из зала, его со зрительских трибун закидали стаканами и монетами.

Россиянин так и не получил свой чемпионский титул, однако ведущий турнира объявил его победителем и действующим чемпионом организации.




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