Победа Нурмагомедова вылилась в побоище за пределами ринга – видео дня

После окончания боя Хабиб Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то из окружения Макгрегора, после чего покинул пределы октагона и спровоцировал массовую потасовку.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе вступил в стычку с болельщиками за пределами ринга.

Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

После победы россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла драка.

Khabib Nurmagomedov taps out Conor McGregor before leaping out of the Octagon to fight members of McGregor’s team; No belt presentationpic.twitter.com/gWJQYq5t2N — Breaking911 (@Breaking911) 7 октября 2018 г.

После стычки с болельщиками Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд.

В итоге обоих бойцов увели с ринга в сопровождении полиции. В момент, когда россиянина уводили из зала, его со зрительских трибун закидали стаканами и монетами.

Россиянин так и не получил свой чемпионский титул, однако ведущий турнира объявил его победителем и действующим чемпионом организации.