Представители ФИФА и АФК расскажут в Ташкенте о спортивной медицине

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Международная федерация футбола и Азиатская конфедерация футбола 9-12 проведут в Ташкенте семинар по медицине, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

О проведении в Ташкенте различных семинаров по медицине для повышения квалификации врачей футбольных клубов в стране первый вице-президент АФУ УМИД Ахмаджанов договорился на встрече с официальными лицами ФИФА и АФК.

Основная цель семинара - повышение уровня профессионализма врачей футбольных клубов страны.

"После изменения формата Суперлиги у футбольные клубов достаточно плотный график выступлений. Игрокам приходится за короткий период проводить много игр. Экспертами ФИФА и АФК будет предоставлена информация о том, как подготовить игроков к таким ситуациям и ускорить процесс восстановления после тяжелых нагрузок", - пояснили в ассоциации.

Участники семинара рассмотрят вопросы оказания первой медицинской помощи, допинг контроля у футболистов, а также организованы практические занятия, в ходе которых у участников будет возможность провести дискуссии и обмен мнениями.

В мероприятии, которое пройдет на стадионе "Миллий", примут участие представители Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Ирана и Узбекистана.