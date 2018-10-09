Узбекская дзюдоистка завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр

Победительницей в категории до 52 кг, в которой выступает Ермаганбетова, стала россиянка Ирена Хубулова.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Узбекская дзюдоистка Нилуфар Ермаганбетова завоевала бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.

Победительницей в категории до 52 кг, в которой выступает Ермаганбетова, стала россиянка Ирена Хубулова. В финале представительница РФ победила Сосорбарам Лхагвасурен из Монголии. Бронзовая медаль также досталась кубинке Наомис Акоста Батте.

III летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе проходят с 6 по 18 октября 2018 года. В соревнованиях участвуют 3926 спортсменов 15-18 лет и 1950 официальных лиц из 206 стран. Будут разыграны медали в 32 видах спорта. Впервые в истории Олимпийского движения в Играх принимают участие равное количество юношей и девушек – по 1963 человека.