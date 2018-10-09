"Навбахор" возглавил экс-футболист сборной России и "Манчестер Юнайтед"

Контракт нового тренера с командой рассчитан до конца 2018 года с опцией продления еще на год в зависимости от результатов.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Главным тренером футбольного клуба "Навбахор" стал бывший игрок сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, сообщили в клубе.

Канчельскис заключил контракт с командой до конца 2018 года с опцией продления еще на год в зависимости от результатов. Первый матч под руководством нового тренера "Навбахор" проведет 20 октября против "Бухары".

В качестве футболиста Канчельскис выступал за сборные СССР, СНГ и России, а также за киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", итальянскую "Фиорентину", шотландских "Рейнджерс", английский "Манчестер Сити", российские "Сатурн" и "Крылья Советов".

На посту главного тренера "Навбахора" Канчельскис сменил Ильхома Муминджанова.

В активе "Навбахора" сейчас 39 очков и четвертое место в чемпионате Узбекистана.