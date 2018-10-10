Сборная Узбекистана идет четвертой на Азиатских паралимпийских играх

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Сборная Узбекистана занимает четвертое место в медальном зачете III Азиатских паралимпийских игр в Джакарте.
В активе узбекских спортсменов 39 медалей: 21 золотая, 10 серебряных и 8 бронзовых. Лидируют в общем зачете представители Китая, у которых 172 медали (94 золотых, 40 серебряных и 38 бронзовых), на втором месте представители Кореи (83 медали - 31 золотая, 31 серебряная и 21 бронзовая), третьими идут спортсмены из Ирана (72 награды - 27 серебряных, 22 золотых и 23 бронзовых).
Узбекистанка Фотима Амилова на дистанции 200 метров категории SM13 (12−13) показала результат 02:21.82 и побила собственный мировой рекорд.
WORLD RECORD BREAKING!!!— Asian Para Games 2018 (@asianpg2018) October 9, 2018
Today, October 9, 2018, Amilova Fotimakhon from Uzbekistan broke the world record for Para Swimming in the category Women's 200M Individual Medley SM13 (12-13) with the time 02:21.82. Congratulations to Amilova!#AsianParaGames2018 #ParaInspirasi pic.twitter.com/nCfFTxiYzx
III Азиатские паралимпийские игры проходят в Джакарте с 6 по 13 октября. Как сообщалось ранее, в турнире впервые в истории Узбекистана выступят 54 паралимпийца, которые будут бороться за медали в пяти дисциплинах: пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе, плавании, легкой атлетике.