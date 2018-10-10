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Узбекские спортсмены на Параазиатских играх

Сборная Узбекистана идет четвертой на Азиатских паралимпийских играх

© НОК Узбекистана
Спорт
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В активе узбекских спортсменов 39 медалей: 21 золотая, 10 серебряных и 8 бронзовых.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Сборная Узбекистана занимает четвертое место в медальном зачете III Азиатских паралимпийских игр в Джакарте.

В активе узбекских спортсменов 39 медалей: 21 золотая, 10 серебряных и 8 бронзовых. Лидируют в общем зачете представители Китая, у которых 172 медали (94 золотых, 40 серебряных и 38 бронзовых), на втором месте представители Кореи (83 медали - 31 золотая, 31 серебряная и 21 бронзовая), третьими идут спортсмены из Ирана (72 награды - 27 серебряных, 22 золотых и 23 бронзовых).

Узбекистанка Фотима Амилова на дистанции 200 метров категории SM13 (12−13) показала результат 02:21.82 и побила собственный мировой рекорд.

III Азиатские паралимпийские игры проходят в Джакарте с 6 по 13 октября. Как сообщалось ранее, в турнире впервые в истории Узбекистана выступят 54 паралимпийца, которые будут бороться за медали в пяти дисциплинах: пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе, плавании, легкой атлетике.




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