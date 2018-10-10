Сборная Узбекистана идет четвертой на Азиатских паралимпийских играх

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Сборная Узбекистана занимает четвертое место в медальном зачете III Азиатских паралимпийских игр в Джакарте.

В активе узбекских спортсменов 39 медалей: 21 золотая, 10 серебряных и 8 бронзовых. Лидируют в общем зачете представители Китая, у которых 172 медали (94 золотых, 40 серебряных и 38 бронзовых), на втором месте представители Кореи (83 медали - 31 золотая, 31 серебряная и 21 бронзовая), третьими идут спортсмены из Ирана (72 награды - 27 серебряных, 22 золотых и 23 бронзовых).

Узбекистанка Фотима Амилова на дистанции 200 метров категории SM13 (12−13) показала результат 02:21.82 и побила собственный мировой рекорд.

WORLD RECORD BREAKING!!!



Today, October 9, 2018, Amilova Fotimakhon from Uzbekistan broke the world record for Para Swimming in the category Women's 200M Individual Medley SM13 (12-13) with the time 02:21.82. Congratulations to Amilova!#AsianParaGames2018 #ParaInspirasi pic.twitter.com/nCfFTxiYzx — Asian Para Games 2018 (@asianpg2018) October 9, 2018

III Азиатские паралимпийские игры проходят в Джакарте с 6 по 13 октября. Как сообщалось ранее, в турнире впервые в истории Узбекистана выступят 54 паралимпийца, которые будут бороться за медали в пяти дисциплинах: пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе, плавании, легкой атлетике.