Игрока сборной Узбекистана дисквалифицировали на полгода

Джалолиддин Машарипов также в течение 30 дней должен выплатить штраф в размере 5 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Игрок сборной Узбекистана Джалолиддин Машарипов отстранен от участия в товарищеских матчах на полгода, следует из решения Комитета по дисциплине и этике Азиатской конфедерации футбола.

Наказание включает дисквалификацию на одну игру за красную карточку, полученную на Азитских играх в четвертьфинальной встрече между сборными Узбекистана и Южной Кореи в 27 августа. Матч закончился победой корейцев со счетом 4:3. Машарапов получил красную карточку за то, что после матча бросил бутылку с водой в сторону арбитра. Рефери расценил это как проявление агрессии.

Таким образом, футболист пропустит предстоящие товарищеские игры сборной Узбекистана против КНДР (13 октября) и Катара (16 октября).

Машарипов также в течение 30 дней должен выплатить штраф в размере 5 тысяч долларов. Дисквалификация вступила в силу с 10 октября.