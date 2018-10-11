Что Путин сказал Нурмагомедову после победы над Макгрегором

В минувшие выходные Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с победой российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Лидер РФ увиделся со спортсменом после форума "Россия - спортивная держава". На встрече также присутствовал отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

В минувшие выходные Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После победы Путин позвонил российскому бойцу, чтобы поздравить его.

Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой. Сказал, что попросит его отца сильно не наказывать спортсмена? pic.twitter.com/F1rw3PZXAw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 октября 2018 г.

"Поздравляю тебя", - поприветствовал Путин борца.

Он также в шутку сказал, что попросит отца спортсмена сильно не наказывать его за скандальную выходку после боя.