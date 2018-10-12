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Индира Улмасова (спортсменке 14 лет) в соревнованиях микст стала бронзовым призером

Младшая спортсменка сборной Узбекистана стала призером Юношеской Олимпиады

© НОК Узбекистана
Спорт
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Индира Улмасова, которой всего 14 лет, в рамках соревнований выступала во всех видах многоборья: опорном прыжке, брусьях, бревне и вольных упражнениях.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Самая юная участница спортивной делегации Узбекистана на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе 14-летняя Индира Улмасова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях микст, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В командных соревнованиях спортсмены и спортсменки выступали в таких дисциплинах как смешанная пара, трамполин, художественная гимнастика, спортивная гимнастика.

Узбекская дзюдоистка Нилуфар Ермаганбетова завоевала бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе
Ivo Gonzalez for OIS/IOC
Узбекская дзюдоистка завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр
Каждая команда называлась в часть одной из легенд гимнастики. Индира Улмасова по итогам жеребьевки попала в команду имени Оксаны Чусовитиной. 

Первое место завоевала команда имени Симоны Байлз, на втором месте дружина в честь Макса Уитлока.

Индира Улмасова в рамках соревнований выступала во всех видах многоборья: опорном прыжке, брусьях, бревне и вольных упражнениях.

III летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе проходят с 6 по 18 октября 2018 года. В соревнованиях участвуют 3926 спортсменов 15-18 лет и 1950 официальных лиц из 206 стран. Будут разыграны медали в 32 видах спорта. Впервые в истории Олимпийского движения в Играх принимают участие равное количество юношей и девушек – по 1963 человека.




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