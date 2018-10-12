ПФЛ Узбекистана претендует на звание самой вдохновляющей лиги Азии

На это звание претендуют также лиги Австралии, Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи, Катара, Саудовской Аравии, Таиланда и ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Профессиональная футбольная лига Узбекистана претендует на звание "Самая вдохновляющая лига Азии", сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

На это звание претендуют также лиги Австралии, Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи, Катара, Саудовской Аравии, Таиланда и ОАЭ.

Другие 10 стран - Бутан, Гуам, Индия, Индонезия, Иордания, Кыргызстан, Филиппины, Сингапур, Таджикистан и Вьетнам - поборются за победу в номинации "Самая развивающаяся лига Азии".

При выборе номинантов учитывались менеджмент, финансы, организация матчей и работа СМИ.

Победителей номинаций Азиатская футбольная конфедерация объявит на конференции, посвященной спортивной индустрии, которая пройдет 19-20 ноября в Бангкоке.