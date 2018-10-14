Уложил в первом раунде: Федор Емельяненко победил Чейла Соннена

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории.
В ночь на воскресенье в США Емельяненко победил Соннена в первом раунде техническим нокаутом.
Бой получился коротким, однако весьма зрелищным, ибо Последний император (как называют Федора) умудрился устроить настоящее шоу. Он вывернулся из неудобной позиции, когда Чейл припер его в угол. Затем Емельяненко повалил соперника на настил и нокаутировал. Соннену не оставалось ничего делать, как только закрывать голову руками. Остановил бой рефери.
🐐 #Bellator208 pic.twitter.com/zZ9pJcZhf8— Bellator MMA (@BellatorMMA) 14 октября 2018 г.
После боя россиянин и американец встретились за пределами ринга. Видео их общения опубликовано на странице Bellator MMA в twitter. Спортсмены несколько раз обменялись рукопожатиями и разговаривали, улыбаясь. Федор Емельяненко преподнес Чейлу Соннену презент – свою форму. Побежденный соперник с благодарностью принял ее, сказав: "Это для моего сына".
So Cool! After tonight’s main event, Fedor gave Chael his #TeamFedor track suit! #Bellator208 pic.twitter.com/fTOlHWTPTG— Bellator MMA (@BellatorMMA) 14 октября 2018 г.
В активе 42-летнего Емельяненко 38 побед при пяти поражениях. У 41-летнего Соннена 16 поражений при 30 победах и одной ничьей.
В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе россиянин 26 ноября в Лос-Анджелесе встретится с другим американцем Райаном Бейдером.