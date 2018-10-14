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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал американца Чейла Соннена

Уложил в первом раунде: Федор Емельяненко победил Чейла Соннена

AP Photo/Gregory Payan
Спорт
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Емельяненко вышел в финал турнира лиги Bellator в супертяжелом весе. В финале его ожидает бой с американцем Райаном Бэйдером.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории.

В ночь на воскресенье в США Емельяненко победил Соннена в первом раунде техническим нокаутом.

Бой получился коротким, однако весьма зрелищным, ибо Последний император (как называют Федора) умудрился устроить настоящее шоу. Он вывернулся из неудобной позиции, когда Чейл припер его в угол. Затем Емельяненко повалил соперника на настил и нокаутировал. Соннену не оставалось ничего делать, как только закрывать голову руками. Остановил бой рефери.

​После боя россиянин и американец встретились за пределами ринга. Видео их общения опубликовано на странице Bellator MMA в twitter. Спортсмены несколько раз обменялись рукопожатиями и разговаривали, улыбаясь. Федор Емельяненко преподнес Чейлу Соннену  презент – свою форму. Побежденный соперник с благодарностью принял ее, сказав: "Это для моего сына".

В активе 42-летнего Емельяненко 38 побед при пяти поражениях. У 41-летнего Соннена 16 поражений при 30 победах и одной ничьей.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал американца Чейла Соннена
(AP Photo/Gregory Payan
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал американца Чейла Соннена

В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе россиянин 26 ноября в Лос-Анджелесе встретится с другим американцем Райаном Бейдером.




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