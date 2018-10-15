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Ольга Забелинская

Велогонщица Забелинская завоевала первое золото под флагом Узбекистана

© AP Photo / Patrick Semansky
Спорт
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Летом Забелинская сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское, но по условиям "карантина" не может выступать за новую сборную на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе в составе сборной России Ольга Забелинская завоевала первую золотую медаль за команду Узбекистана на турнире Chrono des Nations во Франции, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Спортсменка преодолела дистанцию в 26,5 километра за 35 минут и 54 секунды, опередив ставшую второй датчанку Эмму Йоргенсен на 12 секунд. Тройку призеров замкнула представительница Франции Одри Кордон-Рагот – отставание на 35 секунд.

"Стоит отметить, что в данном ежегодном турнире Ольга Забелинская участвует уже в четвертый раз, однако впервые одержала победу", - отмечается в сообщении.

Логотип спортивного арбитражного суда CAS на штаб-квартире в Лозанне.
© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
CAS не допустил Забелинскую выступать за Узбекистан на Азиатских играх

Летом Забелинская сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское, но по условиям "карантина" не может выступать за новую сборную на чемпионатах мира 2018 и 2019 годов.

Также Забелинская была заявлена для участия в Азиатских играх в Джакарте, но ее сняли с групповой гонки, хотя спортсменка была аккредитована и даже получила стартовый номер. Позднее Забелинская обратилась в CAS, который не удовлетворил ее апелляцию на это решение.

Теги:
Спорт, Велосипеды, Велоспорт, Россия, Узбекистан



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