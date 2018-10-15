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Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер

Эктор Купер: мы создаем новое лицо сборной Узбекистана

Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Товарищеский матч против Катара национальная команда республики проведет на стадионе "Миллий" в Ташкенте 16 октября.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Главная цель предстоящей товарищеской встречи с Катаром - сыграть в обороне так же, как против команды КНДР, заявил главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер на предматчевой пресс-конференции.

Товарищеский матч против Катара национальная команда республики проведет на стадионе "Миллий" в Ташкенте 16 октября. Игра начнется в 19:00 по местному времени.

"В первую очередь мы пытаемся создать собственный стиль игры, а не приспосабливаться к противнику. Выступления за сборную – это лицо каждого. Мы пытаемся создать собственное лицо. Мы пробуем разные тактики во время игры. У нас есть резерв. На основе результатов мы потом посмотрим на их возможности", - пояснил Купер.

В товарищеском матче со сборной КНДР, который состоялся 13 октября, национальная команда Узбекистана одержала первую победу под руководством Купера. Матч в Ташкенте закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

"Главная цель завтрашнего матча – сыграть в защите, как в матче против КНДР, и протестировать некоторых новых игроков", - подчеркнул наставник.

Он добавил, что в ближайшее время он и его тренерский штаб планируют проанализировать игру соперников Узбекистана по Кубку Азии, который пройдет в ОАЭ в январе. 

"В следующих матчах мы намерены направить наших специалистов для изучения игр противника", - пояснил Купер.

Напомним, по итогам жеребьевки, национальная команда Узбекистана сыграет в группе F со сборными Японии, Омана и Туркменистана. 




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