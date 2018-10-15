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Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов

Заработала приемная Умида Ахмаджанова

© Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Обратиться в приемную первого Вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана Умида Ахмаджанова болельщики могут каждую среду с 11:00 до 17:00.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Футбольные болельщики теперь могут напрямую обратиться к первому Вице-президенту Ассоциации футбола Узбекистана Умиду Ахмаджанову через его приемную.

"Цель открытия приемной - чтобы узбекские болельщики и любители футбола были ближе к футбольной деятельности, чтобы они напрямую могли делиться своим мнением, вносить свои предложения и замечания для развития и процветания футбола нашей страны", - говорится в сообщении на сайте АФУ.

Обратиться в приемную Ахмаджанова болельщики могут каждую среду с 11:00 до 17:00 по адресу: Ташкент, улица Ислама Каримова, дом 98А.

Первый Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана будет лично контролировать меры, принятые после обращений посетителей.




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