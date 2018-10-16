Ни за какие деньги: Хабиб Нурмагомедов отказался драться с Макгрегором

После боя с российским бойцом Нурмагомедовым ирландец Конор Макгрегор заявил, что проиграл лишь битву, но война продолжается и он рассчитывает на бой-реванш.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отказался от боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором за 15 миллионов долларов.

Об этом заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс" дядя российского спортсмена Алекс Нурмагомедов.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора 18

На вопрос, возможен ли реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором, дядя россиянина ответил отрицательно.

"Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру", - подчеркнул Алекс Нурмагомедов.

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Напомним, Нурмагомедов 6 октября в Лас-Вегасе победил Макгрегора в четвертом раунде и защитил титул UFC в легком весе.

Сразу после окончания боя россиянин перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. В настоящее время Атлетическая комиссия штата Невада проводит расследование инцидента.

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