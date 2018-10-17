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Эктор Купер

Купер: ни у кого в сборной Узбекистана не гарантировано место, даже у меня

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер позитивно оценил действия своих подопечных в игре с Катаром, которую узбекистанцы выиграли 2:0. Однако наставник "Белых волков" отметил, что проблем еще много.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер поблагодарил команду за хорошую игру против команды Катара. В товарищеском матче хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:0, добившись второй подряд победы при новом наставнике.

Купер подчеркнул, что футболисты действовали слаженно и выполнили все установки тренерского штаба.

"Если сравнивать с предыдущей игрой, взаимодействие улучшилось, игроки прогрессируют. Но недостатки еще есть и над ними предстоит упорно работать. В частности, остаются проблемы в прессинге. Катар хорошо владеет мячом. У нас были недопустимые ошибки в центре поля, обязательно разберем их", — сказал Купер по итогам матча.

Несмотря на то, что по словам наставника "Белых волков" прогресс в двух последних встречах налицо, это не дает игрокам права расслабляться и не гарантирует им место в основе.

"Ни у кого место в составе не гарантировано! Не обязательно тот, кто сегодня играет хорошо, выйдет на поле на чемпионате Азии или других турнирах. Я хочу чтобы игроки всегда были в хорошей форме и демонстрировали такую игру. Только таким образом можно доказывать свою полезность и играть дальше. Еще раз хочу повторить — ни для кого не гарантировано место в составе. Это касается и меня", — подчеркнул Купер.

Товарищеский матч сборных Узбекистана и Катара
Федерация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана обыграла Катар
Для его новой команды это уже вторая подряд победа после ничьей с Сирией 1:1 и поражения от Ирана на своем поле 0:1. В предыдущей встрече узбекистанцы обыграли сборную КНДР со счетом 2:0. До чемпионата Азии, который пройдет в ОАЭ в январе будущего года, сборной Узбекистана 20 ноября предстоит игра с Южной Корее.

Аргентинец Эктор Купер возглавил национальную футбольную команду Узбекистана в начале августа. На первой же пресс-конференции он дал понять, что болельщикам стоит набраться терпения и не ждать сиюминутных результатов.

Теги:
Эктор Купер, Футбол, Узбекистан



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