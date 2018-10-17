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Чествование Хабиба Нурмагомедова в Махачкале

Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать в UFC

© Sputnik / Саид Царнаев
Спорт
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Нурмагомедов стал участником стычки после боя с Конором Макгрегором.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил глава организации Дэйна Уайт.

Путин и Хабиб Нурмагомедов: встреча после боя с Макгрегором
© Ruptly .
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Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд. Позднее Уайт заявил, что не уверен на 100%, что Нурмагомедова не лишат титула после инцидента.

"У нас все в порядке. У нас хорошие отношения с Хабибом. Не знаю, кто будет его следующим соперником. Об этом еще не говорили, потом решим этот вопрос. Хабиб остается в UFC", - сказал Уайт, слова которого приводит TMZ Sports.

После боя с Макгрегором UFC сняла с ранее запланированного поединка одного из бойцов команды россиянина Зубайра Тухугова, после чего Нурмагомедов пригрозил покинуть организацию.

Теги:
Россия, поединок, Спорт



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