Нигина Абдураимова вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля" по теннису

Призовой фонд составляет более 820 тысяч долларов, Абдураимова играет в дуэте с российской спортсменкой Анной Калинской.

ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Узбекская теннисистка Нигина Абдураимова в дуэте с россиянкой Анной Калинской вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире "ВТБ Кубок Кремля" по теннису в Москве, сообщает РИА Новости.

Призовой фонд соревнования составляет более 820 тысяч долларов, на следующем этапе соперницами будут Евгения Родина (Россия) и Айла Томлянович (Австралия).

В первом круге Абдураимова и Калинская обыграли Алисию Росольскую из Польши и американку Эбигейл Спирс. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

В конце сентября Абдураимова уступила немке Моне Бартель на Tashkent Open со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Матчи основной сетки традиционного Международного женского турнира в столице Узбекистана проходили с 24 по 29 сентября.