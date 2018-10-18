Отборочный раунд крупного киберспортивного турнира пройдет в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Узбекистане впервые в истории республики пройдет отборочный раунд турнира WESG (World Electronic Sports Games), сообщает Федерация электронных видов спорта Узбекистана.

Старт отборочного раунда намечен на 20 октября, а гранд финал WESG состоится в марте 2019 года в китайском городе Чунцин. Призовой фонд составит 5,5 млн долларов.

Провести отборочный раунд соревнований в Узбекистане позволило соглашение федерации с Alibaba Groups (Alisports).

Отмечается, что международный имидж узбекской федерации значительно улучшило участие Узбекистана в AESG (Азиатская Федерация электронного спорта), выступление узбекских кибератлетов на Азиатских играх в Джакарте и Палембанге, а также присутствие киберспорта в официальном спортивном реестре республики.