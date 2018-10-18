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Узбекская теннисистка Нигина Абдураимова

Теннисистки Калинская и Абдураимова не попали в финал "ВТБ Кубка Кремля"

© Тashkent open
Спорт
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В полуфинале россиянка и узбекистанка уступили другому интернациональному дуэту Дарии Юрак и Иоаны Ралука Олару из Хорватии и Румынии.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Россиянка Анна Калинская и узбекистанка Нигина Абдураимова уступили в полуфинале московского теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде.

Калинская и Абдураимова проиграли интернациональному дуэту Дария Юрак/Иоана Ралука Олару (Хорватия/Румыния) - 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 10 минут.

Юрак и Ралука Олару в финале турнира сыграют с россиянкой Александрой Пановой и немкой Лаурой Зигемунд.

Призовой фонд турнира, проходящего в Москве с 13 по 21 октября, составляет около 820 тысяч долларов.




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