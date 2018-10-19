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Юношеская Олимпиада: Среди 206 стран заняли 13-е место

Узбекские спортсмены заняли 13-е место на юношеской Олимпиаде в Аргентине

НОК Узбекистана
Спорт
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Всего участвовали спортсмены из 206 государств, узбекистанцы стали первыми среди центральноазиатских стран, а среди СНГ заняли третье место.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Узбекские спортсмены завоевали 16 медалей в Буэнос-Айресе, где завершились III летние юношеские Олимпийские игры.

Среди медалей - пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград. На этой Олимпиаде спортивная делегация Узбекистана заняла 13-е место среди 206 стран. В Азии - пятое, среди стран СНГ - третье место, а среди стран Центральной Азии - первое. Всего в Олимпиаде принимали участие 37 спортсменов, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

Узбекистанка завоевала бронзу по каратэ на юношеской Олимпиаде
Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекистанка завоевала бронзу по каратэ на юношеской Олимпиаде
В ходе этой Олимпиады молодые спортсмены отличились медалями в новых дисциплинах. Например, на соревнованиях по тяжелой атлетике. Огромный прогресс наблюдался и в гребных видах спорта, где спортсмены завоевали одно золото и одно серебро. Впервые у сборной есть медаль (серебро) в женской борьбе.

На счету сборной Казахстана 10 медалей (четыре золота, три серебра и три бронзы — 15-е место в общекомандном зачете, у сборной Кыргызстана три медали (два серебра и одна бронза) — 69-е место. На 90-м месте идет Афганистан — одна бронза. Страны-соседи Таджикистан и Туркменистан не смогли завоевать медали.




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