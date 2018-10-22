Боксер Гаибназаров отправил соперника в нокаут

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Фазлиддин Гаибназаров в Лас-Вегасе провел бой с американцем Уилбертом Лопесом, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился во втором, когда Гаибназаров отправил Лопеса в нокаут.
На счету узбекского боксера теперь шесть побед и три нокаута в шести боях.
На счету Лопеса 35 боев, в которых он одержал 23 победы и 15 раз нокаутировал соперников нокаутов.
Напомним, Фазлиддин Гаибназаров завоевал золото на Олимпийских играх в Лондоне в 2016 году.