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Не тот "Локомотив": чемпион мира перепутал московский клуб с ташкентским

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
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Запись с упоминанием действующего чемпиона Узбекистана по футболу появились в Twitter-аккаунте вратаря "Порту" Икера Касильяса, однако игрок, очевидно, имел в виду другой "Локомотив".

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Чемпион мира по футболу - 2010 в составе сборной Испании Икер Касильяс выступающий сейчас за клуб "Порту", в свежей записи в своем аккаунте в Twitter перепутал московский "Локомотив" с ташкентским.

"После опыта работы на ТВ во время чемпионата мира в России я вернулся в этот прекрасный город, чтобы сыграть в Лиге чемпионов против "Локомотива", - поделился Касильяс в своем аккаунте, сопроводив запись фотографией с Красной площади.

Однако вместо московского "Локомотива" экс-голкипер сборной Испании упомянул "Локомотив" из Ташкента.

Многие пользователи заметили ошибку и указали игроку на нее. Другие восприняли ситуацию с юмором, пошутив, что Ташкент очень изменился и приглашая известного игрока действительно посетить Узбекистан.

"Добро пожаловать в Ташкент, Касильясжон", - написал пользователь с ником Yuldoshev Jahongir‏.

Сотрудники московского клуба также прокомментировали запись известного вратаря.

"Рады видеть вас в Москве и желаем приятной прогулки, но наш официальный аккаунт здесь", - ответили ему со страницы московского "Локомотива".

Встреча португальского "Порту" и московского "Локомотива" в Лиге чемпионов пройдет 24 октября на "РЖД Арене" в Москве.

 




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