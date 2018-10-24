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Оксана Чусовитина

Легендарная Оксана Чусовитина готовится к чемпионату мира в Катаре

© AFP 2018 / PETER PARKS
Спорт
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Соревнования в столице арабского государства стартуют 25 октября, они продлятся до 3 ноября.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Легендарная узбекская спортсменка Оксана Чусовитина примет участие в чемпионате мира в Катаре, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Соревнования стартуют в четверг, 25 октября, и продлятся до 3 ноября. Чусовитина покажет мастерство в опорном прыжке 27-28 октября, а финальные этапы пройдут 2 ноября.

Оксана Чусовитина
AP Photo / Rebecca Blackwell
Оксана Чусовитина привезла золото с этапа Кубка мира во Франции

"Национальный Олимпийский комитет желает спортсменке успешного выступления", - уточняется в сообщении.

В начале октября Чусовитина привезла золото с этапа Кубка мира во Франции, она показала результате в 14,250 в опорном прыжке. Серебро и бронза достались канадке Элизабет Блэк и спортсменке из Словении Тьясе Кисселеф.

Оксана Чусовитина – советская, узбекистанская и немецкая гимнастка, олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная спортсменка, принимавшая участие в семи летних Олимпиадах.

Теги:
Катар, Гимнастика, Оксана Чусовитина



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