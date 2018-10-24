Сборная Узбекистана выбрала соперников для товарищеских матчей в ноябре

Национальная футбольная команда проведет две товарищеские встречи в австралийском городе Брисбене, где будет готовиться к Кубку Азии.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в ноябре проведет два товарищеских матча, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Национальная команда 15 ноября сыграет против Ливана, а 20 ноября - против Южной Кореи. Обе встречи пройдут в австралийском городе Брисбене. Там команды, в том числе и сборная Узбекистана, будут готовиться к предстоящему в 2019 году Кубку Азии.

Напомним, в октябре узбекские футболисты под руководством Эктора Купера провели в Ташкенте две товарищеские встречи. Матчи с Северной Кореей и Катаром закончились со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Кубок Азии будет проходить в январе в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.