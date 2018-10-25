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Немецкая Jako будет поставлять экипировку для национальных сборных Узбекистана по футболу

Узбекских футболистов оденут в немецкую форму

© Агентство новостей "Podrobno.uz"
Спорт
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Фирма "Яко" поставляет спортивную экипировку клубам Австрии, Бельгии, Нидерландов и Швейцарии.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана договорилась о сотрудничестве с немецкой компанией "Яко" (Jako) о поставке спортивной экипировки каждый сезон для национальных команд всех возрастов.

© Sputnik / Владимир Песня
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Завтра в 19:00 в Национальном олимпийском комитете будет подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией футбола Узбекистана и компаний "Яко", передает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Компания Jako ("Яко") была основана Руди Шпрюгелем 1 ноября 1989 года и специализируется на производстве спортивной одежды (форма, обувь, аксессуары) и инвентаря. В настоящее время "Яко" имеет филиалы в более чем 40 странах. На сегодняшний день несколько клубов из Австрии, Бельгии, Нидерландов и Швейцарии также сотрудничают с "Яко".




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