Как изменилась позиция сборной Узбекистана в новом рейтинге ФИФА

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Сборная Узбекистана смогла немного улучшить свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА.

Национальная команда республики поднялась на две позиции и занимает теперь 94-е место.

Возглавляет рейтинг бронзовый призер чемпионата мира - 2018 сборная Бельгии, победители мундиаля французы занимают вторую строчку, на третьей - представители Бразилии, четвертыми стали финалисты ЧМ-2018 из Хорватии, замыкает пятерку национальная команда Англии. В первую десятку вошли также сборные Уругвая, Португалии, Швейцарии, Испании и Дании.

NEW #FIFARANKING



🇧🇪Belgium take outright lead 🔝

🇫🇷France just one point back 😮

🇬🇮Gibraltar soar ✈️



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Хозяйка прошедшего мундиля сборная России поднялась на 5 строчек и занимает теперь 41-е место.

Ассоциация футбола Узбекистана Сборная Узбекистана выбрала соперников для товарищеских матчей в ноябре

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (30-е место), Австралии (42-е место), Японии (50-е место), Южной Кореи (53-е место), Саудовской Аравии (72-е место), Сирии (74-е место), Китая (75-е место), ОАЭ (81-е место), Ливана (82-е место), Омана (84-е место), Ирака (89-е место) и Кыргызстана (90-е место).

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры. 10 июня 2018 года было объявлено, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система рейтинга, основанная на рейтинге Эло. Формула основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года.

Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.

Напомним, в октябре узбекские футболисты под руководством Эктора Купера провели в Ташкенте две товарищеские встречи. Матчи с Северной Кореей и Катаром закончились со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Национальная команда 15 ноября сыграет против Ливана, а 20 ноября - против Южной Кореи. Обе встречи пройдут в австралийском городе Брисбене. Там команды, в том числе и сборная Узбекистана, будут готовиться к предстоящему в 2019 году Кубку Азии. Кубок Азии пройдет в январе в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.