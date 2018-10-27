Совет ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Совет ФИФА назвал прошедший в России чемпионат мира по футболу лучшим в истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена совета Алексея Сорокина.

По его словам, ФИФА представила доклад, в котором отмечалось, что "на основании проведенного анализа чемпионат мира 2018 года в России можно признать лучшим в истории на основании целого ряда критериев: готовности инфраструктуры, чистоты спортивного аспекта, хорошей организации всего соревнования в целом".

"С обеих — футбольной и нефутбольной — точек зрения чемпионат мира по футболу 2018 года был признан ФИФА огромным успехом для принимавшей стороны", — добавил Сорокин.

Заседание совета ФИФА состоялось в Руанде.