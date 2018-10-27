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Болельщики на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники в Москве.

Совет ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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Совет ФИФА оценил хорошую организацию соревнований и готовность инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Совет ФИФА назвал прошедший в России чемпионат мира по футболу лучшим в истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена совета Алексея Сорокина.

По его словам, ФИФА представила доклад, в котором отмечалось, что "на основании проведенного анализа чемпионат мира 2018 года в России можно признать лучшим в истории на основании целого ряда критериев: готовности инфраструктуры, чистоты спортивного аспекта, хорошей организации всего соревнования в целом".

"С обеих — футбольной и нефутбольной — точек зрения чемпионат мира по футболу 2018 года был признан ФИФА огромным успехом для принимавшей стороны", — добавил Сорокин.

Заседание совета ФИФА состоялось в Руанде.

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Теги:
ФИФА, Футбол, Россия, чемпионат мира по футболу



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