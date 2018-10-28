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Открытие центра по бадминтону

Бадминтонистам Узбекистана создали условия для комфортных тренировок

© НОК Узбекистана
Спорт
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В новом центре сборная страны будет готовиться к важным стартам.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Новый центр бадминтона открылся в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В новом центре пять кортов и созданы условия для проживания 100 спортсменов. Сборная страны будет готовиться в нем к важным стартам.

Открытие центра по бадминтону
© НОК Узбекистана
Открытие центра по бадминтону

На торжественном заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов отметил, что бадминтон является не травмоопасным видом спорта, заниматься этой дисциплиной весьма полезно для здоровья.

Министр физической культуры и спорта, Генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов надеется, что новый центр сыграет важную роль в популяризации бадминтона, и поможет вырастить профессиональных спортсменов, которые достойно представят Узбекистан на Олимпийских играх.

Открытие центра по бадминтону
© НОК Узбекистана
Открытие центра по бадминтону

Заместитель премьер-министра также вручил всем присутствовавшим на открытии журналистам в качестве подарка ракетки для занятия бадминтоном.

Соревнования по бадминтону впервые появились в программе Олимпиады играх 1992 года в Барселоне и с тех пор включались в программу каждых последующих игр.




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