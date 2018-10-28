Болельщики выбирают слоган сборной Узбекистана на Кубке Азии

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Болельщики сборной Узбекистана могут выбрать слоган, который украсит автобус команды на Кубке Азии.

Выбрать один из трех вариантов можно на сайте Азиатской футбольной конфедерации. Голосование продлится до 1 ноября, результаты подведут 5 ноября. Выбранный болельщиками лозунг будет украшать автобус команды во время турнира.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.