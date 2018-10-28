Узбекские болельщики посмотрят Эль-Класико с экс-игроком "Барселоны"

Экс-игрок каталонского клуба и сборной Испании Луис Гарсия прибыл в Узбекистан в качестве посла чемпионата Испании.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Экс-футболист сборной Испании, выступавший за "Барселону", "Ливерпуль", "Атлетико Мадрид" Луис Гарсия, а сейчас работающий в качестве посла Ла Лиги проведет мастер-класс для молодых узбекских игроков, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

"Я рад посетить Узбекистан. Будучи послом Ла Лиги, я поучаствую здесь в захватывающих событиях. Я думаю, что это не последнее совместное мероприятие Ла Лиги и Суперлиги Узбекистана. Это хорошая основа для будущего сотрудничества двух стран", - сказал Гарсия.

Кроме мастер-класса для юных футболистов Гарсия посмотрит Эль Классико - матч "Реала" и "Барселоны" - вместе с узбекскими болельщиками.

Ла Лига - профессиональный футбольный турнир высшего уровня в системе футбольных лиг Испании.



