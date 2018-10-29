Кубок Узбекистана впервые отправился в Алмалык

Ташкентский "Пахтакор", который выигрывал кубок страны 11 раз, уступил в финале со счетом 1:3.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Кубок Узбекистана по футболу впервые выиграла команда Алмалыкского горно-металлургического комбината - АГМК, которая в финале обыграла ташкентский "Пахтакор" со счетом 3:1.

Счет в матче на 16-й минуте открыл играющий тренер Йован Джокич c пенальти. Во втором тайме футболист "Пахтакора" Исмаил Гонсалвеш также с одиннадцатиметровой отметки сравнял счет.

На 57-й минуте Джокич записал на свой счет еще один гол, окончательный счет в матче установил на 90-й минуте Зохир Пиримов, забивший третий мяч АГМК.

Алмалыкский АГМК выиграл Кубок Узбекистана Ассоциация футбола Узбекистана

Алмалыкский АГМК впервые выиграл Кубок Узбекистана Ассоциация футбола Узбекистана

Алмалыкский АГМК выиграл Кубок Узбекистана Ассоциация футбола Узбекистана 1 / 3 Ассоциация футбола Узбекистана Алмалыкский АГМК выиграл Кубок Узбекистана

"Пахтакор" ранее выигрывал Кубок Узбекистана 11 раз, а для АГМК это первый подобный трофей. Теперь клуб из АГМК дебютирует в новом сезоне Лиги чемпионов Азии.