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Кубок Узбекистана

Кубок Узбекистана впервые отправился в Алмалык

Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Ташкентский "Пахтакор", который выигрывал кубок страны 11 раз, уступил в финале со счетом 1:3.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Кубок Узбекистана по футболу впервые выиграла команда Алмалыкского горно-металлургического комбината - АГМК, которая в финале обыграла ташкентский "Пахтакор" со счетом 3:1.

Счет в матче на 16-й минуте открыл играющий тренер Йован Джокич c пенальти. Во втором тайме футболист "Пахтакора" Исмаил Гонсалвеш также с одиннадцатиметровой отметки сравнял счет. 

На 57-й минуте Джокич записал на свой счет еще один гол, окончательный счет в матче установил на 90-й минуте Зохир Пиримов, забивший третий мяч АГМК. 

  • Алмалыкский АГМК выиграл Кубок Узбекистана
    Алмалыкский АГМК выиграл Кубок Узбекистана
    Ассоциация футбола Узбекистана
  • Алмалыкский АГМК впервые выиграл Кубок Узбекистана
    Алмалыкский АГМК впервые выиграл Кубок Узбекистана
    Ассоциация футбола Узбекистана
  • Алмалыкский АГМК выиграл Кубок Узбекистана
    Алмалыкский АГМК выиграл Кубок Узбекистана
    Ассоциация футбола Узбекистана
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Ассоциация футбола Узбекистана
Алмалыкский АГМК выиграл Кубок Узбекистана

"Пахтакор" ранее выигрывал Кубок Узбекистана 11 раз, а для АГМК это первый подобный трофей. Теперь клуб из АГМК дебютирует в новом сезоне Лиги чемпионов Азии. 




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