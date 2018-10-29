Кубок Узбекистана впервые отправился в Алмалык

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Кубок Узбекистана по футболу впервые выиграла команда Алмалыкского горно-металлургического комбината - АГМК, которая в финале обыграла ташкентский "Пахтакор" со счетом 3:1.
Счет в матче на 16-й минуте открыл играющий тренер Йован Джокич c пенальти. Во втором тайме футболист "Пахтакора" Исмаил Гонсалвеш также с одиннадцатиметровой отметки сравнял счет.
На 57-й минуте Джокич записал на свой счет еще один гол, окончательный счет в матче установил на 90-й минуте Зохир Пиримов, забивший третий мяч АГМК.
- Алмалыкский АГМК выиграл Кубок УзбекистанаАссоциация футбола Узбекистана
- Алмалыкский АГМК впервые выиграл Кубок УзбекистанаАссоциация футбола Узбекистана
- Алмалыкский АГМК выиграл Кубок УзбекистанаАссоциация футбола Узбекистана
"Пахтакор" ранее выигрывал Кубок Узбекистана 11 раз, а для АГМК это первый подобный трофей. Теперь клуб из АГМК дебютирует в новом сезоне Лиги чемпионов Азии.