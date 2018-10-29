Хоккейная лига ОАЭ планирует пригласить команды из Узбекистана

В планах нового руководства Emirates Hockey League есть расширение турнира до межгосударственного азиатского уровня,

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Хоккейная лига ОАЭ (Emirates Hockey League или EHL) будет стремиться выйти на межгосударственный уровень в Азии, чтобы в ней могли участвовать команды из Узбекистана, Туркменистана, Грузии заявил россиянин Владимир Бурдун, ставший одним из руководителей лиги.

Как сообщает медиахолдинг "Арт Медиа", который стал информационным партнером лиги, руководящие посты в EHL получили представители России Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко.

Бизнесмен Бурдун, проживающий в последнее время в Дубае, стал президентом EHL, а Бутенко назначен управляющим директором организации.

Новый президент EHL отметил, что его главная задача - вывести турнир на уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Приоритет лиги – расширение до межгосударственного азиатского уровня, где смогут принять участие команды из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, и привлечение высококлассных молодых игроков из стран Европы и России. Важным направлением будет формирование команды, которая станет конкурентоспособной на международном уровне и сможет достойно выступать против лучших европейских клубов", - заявил Бурдун.

В планах президента и руководства также в 2020 году выступить с предложением к руководству КХЛ об участии команды из ОАЭ в чемпионате лиги.

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Напомним, в марте этого года в Узбекистане начала деятельность национальная федерация хоккея. Ледовый комплекс "Хумо Арена", строящийся в узбекской столице, будет располагать основной ледовой ареной на 12 500 мест, а также дополнительной на 300 мест. Вокруг дворца планируется выстроить всю необходимую инфраструктуру, включая парковку на 200 автомобилей, детский тематический парк и несколько ресторанов.

Кроме того, в 2018 году запланировано начало строительства трех подобных комплексов — в Самарканде, Андижане и Карши. До конца 2019 года в Ташкентской области будет создана загородная тренировочная база для организации летних спортивных лагерей.

Также в Узбекистане в 2020 году планируется провести чемпионат страны по хоккею среди клубных команд в пяти возрастных категориях от 7 до 16 лет. При этом начиная с 2022 года будут проводиться соревнования в категории молодежных команд.