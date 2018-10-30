Генсек Федерации бокса России: поддержим Рахимова на выборах президента AIBA

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российская сторона, как и большинство национальных федераций, все равно поддержит представителя Узбекистана Гафура Рахимова на выборах президента Международной ассоциации любительского бокса (АIBA).
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-президента AIBA Серика Конакбаева и допустил его до участия в выборах главы организации, которые пройдут на конгрессе в Москве 2-3 ноября. До этого решения Гафур Рахимов являлся единственным кандидатом на этот пост.
"То, что теперь есть второй кандидат, который получил допуск через суд, наверняка будет хорошо воспринято со стороны МОК. В принципе, теперь при двух кандидатах все будет наглядно понятно. Мы со своей стороны будем поддерживать на этих выборах Рахимова, как и 90% национальных федераций", - сказал Кремлев по телефону РИА Новости.
В начале ноября 2017 года исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. Позднее чиновник, возглавлявший AIBA на протяжении 11 лет, ушел в отставку с поста главы организации.