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Боксерские перчатки, архивное фото

Генсек Федерации бокса России: поддержим Рахимова на выборах президента AIBA

© Pixabay
Спорт
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Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-президента AIBA Серика Конакбаева и допустил его до участия в выборах президента Ассоциации любительского бокса, которые пройдут на конгрессе в Москве 2-3 ноября. До этого решения Гафур Рахимов являлся единственным кандидатом на этот пост.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российская сторона, как и большинство национальных федераций, все равно поддержит представителя Узбекистана Гафура Рахимова на выборах президента Международной ассоциации любительского бокса (АIBA).

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-президента AIBA Серика Конакбаева и допустил его до участия в выборах главы организации, которые пройдут на конгрессе в Москве 2-3 ноября. До этого решения Гафур Рахимов являлся единственным кандидатом на этот пост.

"То, что теперь есть второй кандидат, который получил допуск через суд, наверняка будет хорошо воспринято со стороны МОК. В принципе, теперь при двух кандидатах все будет наглядно понятно. Мы со своей стороны будем поддерживать на этих выборах Рахимова, как и 90% национальных федераций", - сказал Кремлев по телефону РИА Новости.

В начале ноября 2017 года исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. Позднее чиновник, возглавлявший AIBA на протяжении 11 лет, ушел в отставку с поста главы организации.

Логотип спортивного арбитражного суда CAS на штаб-квартире в Лозанне.
© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
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Исполняющим обязанности работал вице-президент AIBA Франко Фальчинелли, в конце января 2018 года и.о. президента организации стал представитель Узбекистана Гафур Рахимов. После того как департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, МОК сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос о сохранении олимпийского статуса бокса.




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