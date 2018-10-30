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В региональные отделы федерации велоспорта Узбекистана передали 40 велосипедов

Для будущих рекордов: спортшколы Узбекистана получили новые велосипеды

© НОК Узбекистана
Спорт
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Также велосипеды получили региональные отделы Федерации велоспорта Каракалпакстана, Ташкента, Ферганской, Андижанской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. На стадионе "Миллий" в ходе торжественного мероприятия "Юртимнинг мунис аёли, спорт билан гўзал камоли" организаторы от имени Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) вручили 40 велосипедов представителям Республиканской школы-интерната Олимпийского резерва.

Спортивный велосипед. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Кроме того, велосипеды получили региональные отделы Федерации велоспорта Каракалпакстана, Ташкента, Ферганской, Андижанской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

Организатором мероприятия выступили Комитет женщин Узбекистана, Федерация велоспорта Узбекистана, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE).

Среди участников были девушки и женщины из разных сфер деятельности, спортсмены и женщины-тренеры, работающие в региональных отделах Федерации велоспорта Узбекистана.




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