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В колледже Олимпийского резерва Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия нового бассейна

В Узбекистане построили бассейн по олимпийским стандартам

© НОК Узбекистана
Спорт
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Помимо бассейна в спортивном комплексе есть тренажерный зал, медицинский кабинет и комнаты для размещения спортсменов в период состязаний.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Республиканском колледже олимпийского резерва открыли новый бассейн. Об этом сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов отметил, что новое спортивное сооружение поможет подрастающим спортсменам улучшить свои результаты и стать чемпионами мира.

В колледже Олимпийского резерва Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия нового бассейна
© НОК Узбекистана
В колледже Олимпийского резерва Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия нового бассейна

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© НОК Узбекистана
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После официальной части мероприятия члены сборной Узбекистана по плаванию продемонстрировали собравшимся показательные выступления.

Спортивный комплекс представляет собой сооружение 50 метров длиной и 25 шириной, который соответствует всем олимпийским нормативам. Бассейн полностью готов к проведению международных соревнований. Здание располагает всеми возможностями для тренировок.

Кроме бассейна и учебных классов в комплексе есть тренажерный зал, медицинский кабинет и комнаты для размещения спортсменов в период состязаний.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Спорт, бассейн, Узбекистан



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