В Узбекистане построили бассейн по олимпийским стандартам

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Республиканском колледже олимпийского резерва открыли новый бассейн. Об этом сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
Генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов отметил, что новое спортивное сооружение поможет подрастающим спортсменам улучшить свои результаты и стать чемпионами мира.
Спортивный комплекс представляет собой сооружение 50 метров длиной и 25 шириной, который соответствует всем олимпийским нормативам. Бассейн полностью готов к проведению международных соревнований. Здание располагает всеми возможностями для тренировок.
Кроме бассейна и учебных классов в комплексе есть тренажерный зал, медицинский кабинет и комнаты для размещения спортсменов в период состязаний.