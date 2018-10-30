В Узбекистане построили бассейн по олимпийским стандартам

Помимо бассейна в спортивном комплексе есть тренажерный зал, медицинский кабинет и комнаты для размещения спортсменов в период состязаний.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Республиканском колледже олимпийского резерва открыли новый бассейн. Об этом сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов отметил, что новое спортивное сооружение поможет подрастающим спортсменам улучшить свои результаты и стать чемпионами мира.

© НОК Узбекистана В колледже Олимпийского резерва Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия нового бассейна

После официальной части мероприятия члены сборной Узбекистана по плаванию продемонстрировали собравшимся показательные выступления.

Спортивный комплекс представляет собой сооружение 50 метров длиной и 25 шириной, который соответствует всем олимпийским нормативам. Бассейн полностью готов к проведению международных соревнований. Здание располагает всеми возможностями для тренировок.

Кроме бассейна и учебных классов в комплексе есть тренажерный зал, медицинский кабинет и комнаты для размещения спортсменов в период состязаний.