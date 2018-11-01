Что можно и нельзя футбольному арбитру в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана разработала новое руководство для судей Суперлиги и Про-лиги.

Судьи и инспекторы, назначенные на матчи чемпионата страны, должны прибыть к месту его проведения не позднее 24 часов до начала. Если игра проходит в городе, расположенном не далее 100 км от места проживания судьи и инспектора, то они должны прибыть на стадион не позднее, чем за 2 часа до начала встречи.

Арбитры должны разместиться в гостинице, предоставленной принимающей стороной или Ассоциацией футбола. С персоналом гостиницы полагается быть корректными и вежливыми и не требовать дополнительных привилегий и услуг, кроме предоставленных принимающей командой и Ассоциацией футбола.

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Кроме того, судьям и инспекторам предписано прилично выглядеть, а при общении с представителями команд, игроками, зрителями, представителями администрации стадиона вести себя корректно и быть вежливыми. Арбитры не имеют права напрямую контактировать с представителями обеих команд, это грозит отстранением от работы на матче.

Также судьям и инспекторам запрещено публиковать в социальных сетях информацию, касающуюся назначения на матч, фотографии по пути к стадиону и на обратной дороге.

Во время игры арбитрам нужно соблюдать субординацию с игроками и с официальными лицами команд, быть с ними вежливыми. До начала, во время и после окончания матча выполнять свои обязанности на профессиональном уровне.

При Управлении судейства и инспекторов будет создана отдельная группа независимых экспертов, члены которой будут анализировать видеозаписи каждого матча и оценивать действия судей.

При невыполнении предписаний ассоциации к судьям и инспекторам будут приняты дисциплинарные санкции вплоть до пожизненного отстранения от обслуживания матчей, проводимых под эгидой АФУ.