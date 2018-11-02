Матч Про-лиги Узбекистана покажут в прямом эфире

Встреча между самаркандским "Динамо" и ферганским "Истиклолом" состоится 4 ноября в 15:00 по Ташкенту.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Профессиональная футбольная лига договорилась с телеканалом "Спорт ТВ" о прямой трансляции матчей Про-лиги, сообщает Ассоциация футбола республики.

Первой игрой, которую телеканал покажет в прямом эфире, станет поединок 33-го тура Про-лиги между самаркандским "Динамо" и ферганским "Истиклолом". Матч начнется 4 ноября в 15:00 по Ташкенту.

"Истиклол" занимает третье место в группе А, "Динамо" идет пятым. Команды Про-лиги ведут борьбу за выход в Суперлигу Узбекистана.

Напомним, в 2017 году Исполнительный комитет Профессиональной футбольной лиги Узбекистана принял решение переименовать национальный чемпионат страны по футболу. Начиная с будущего года он будет называться "Суперлига Узбекистана". Также переименована и Первая лига, которая получила название "Про-лига".