Узбекистанец Рахимов стал президентом ассоциации любительского бокса AIBA

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Президентом Международной ассоциации любительского бокса AIBA в субботу был избран представитель Узбекистана Гафур Рахимов, передает РИА Новости.

Отчетно-выборный конгресс AIBA прошел 2-3 ноября в Москве.

"Я уверен, что у бокса будет светлое будущее. Я горд тем, что вы мне дали возможность сделать вклад в процветание нашего великого вида спорта. Мы разработали план по развитию бокса. Я уверен, что мы сможем достичь наших целей. У бокса великое прошлое, и я уверен, что мы сможем создать великое будущее для нашего вида спорта", - сказал Рахимов во время конгресса.

С конца января 2018 года Рахимов занимал должность исполняющего обязанности президента организации.

На выборах главы AIBA Рахимову противостоял вице-президент организации Серик Конакбаев. При этом против Рахимова выступает Международный олимпийский комитет (МОК) из-за того, что департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил его в санкционный список. МОК давно обеспокоен ситуацией вокруг AIBA, и избрание Рахимова на пост главы организации могло повлиять на вопрос о сохранении олимпийского статуса бокса.

"Ранее МОК поднял вопросы о некоторых проблемах AIBA и по нахождению бокса в олимпийской программе. Мы услышали критику и достигли большого прогресса по этим вопросам. Через новые поправки в уставе нами будут решены вопросы, которые появились у МОК. Эти поправки, по которым будет голосование, устанавливают систему, которая позволяет избранному президенту оставить свой пост на определенный период при возникновении такой необходимости", — сказал Рахимов еще до выборов.

Непосредственно перед началом голосования Рахимов еще раз заверил делегатов, что бокс не будет исключен из программы Олимпийских игр 2020 года в Токио, а все необходимые вопросы, чтобы этого не случилось, будут решены. В итоге новым главой AIBA на четыре года был избран Рахимов - за него проголосовали 86 делегатов из 134. Еще три бюллетеня были признаны недействительными.

После выборов главы AIBA Международный олимпийский комитет сообщил, что принял к сведению решения, принятые на конгрессе в Москве, и намерен обсудить их на заседании исполкома, который пройдет в Токио в конце ноября — начале декабря.

"Мы принимаем к сведению решения конгресса AIBA в Москве. МОК ранее дал ясно понять, что вопросы, связанные с финансированием, антидопинговой программой, судейством и управлением в AIBA, включая выборы президента, но не ограничиваясь ими, вызывают серьезную озабоченность. Мы тщательно рассмотрим все эти вопросы на следующем заседании исполкома МОК в Токио 30 ноября — 2 декабря", — приводит Insidethegames слова представителя МОК Марк Адамс.

Он также отметил, что дальнейшие шаги МОК будут основываться не только на решениях и заявлениях AIBA, но и на выполнении этих решений.