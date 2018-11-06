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Президент AIBA Гафур Рахимов прибыл в Узбекистан

Избранный президент AIBA прибыл в Узбекистан

Пресс-служба Национального олимпийского комитета
Спорт
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В международном аэропорту имени Ислама Каримова Гафура Рахимова встретили руководитель Национального Олимпийского комитета Умид Ахмаджанов и министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Недавно избранный на пост президента Ассоциации любительского бокса AIBA узбекистанец Гафур Рахимов вернулся в Ташкент, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретили руководитель Национального Олимпийского комитета Умид Ахмаджанов и министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев.

Умид Ахмаджанов и Гафур Рахимов
Национальный олимпийский комитет
Глава Национального Олимпийского комитета Умид Ахмаджанов и недавно избранный президент AIBA Гафур Рахимов.

Напоминаем, Гафур Рахимов набрал 86 голосов из 134 делегатов и теперь будет руководить AIBA до 2022 года. В прошедшем в Москве 2-3 ноября отчетно-выборном конгрессе участвовал также Ахмаджанов. На выборах главы AIBA Рахимову противостоял вице-президент организации Серик Конакбаев.

Международная ассоциация любительского бокса (Amateur International Boxing Association), сокращенно AIBA, — ассоциация национальных боксерских федераций, основанная в 1920 году.

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