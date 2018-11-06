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Футбол. Кубок конфедераций-2017. Тренировка сборной России

Равшан Ирматов рассудит необычный футбольный матч

© Sputnik / Максим Богодвид
Спорт
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Игра в Ташкенте будет посвящена Международному дню борьбы с диабетом ежегодно отмечаемому 14 ноября.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Благотворительный футбольный матч в поддержу детей и подростков, болеющих диабетом, пройдет 25 ноября в Ташкенте в спортивном комплексе "Межвузовый".

Игра посвящена Международному дню борьбы с диабетом, ежегодно отмечаемому 14 ноября. Инициатором матча выступает общественное движение DIASA, действующее при Эндокринологической и диабетической ассоциации Узбекистана.

"Мы задались целью привлечь внимание общественности к острым проблемам сахарного диабета и важности психологической адаптации и физических активностей среди детей и подростков. Надеемся, что предстоящий матч станет еще одним важных шагом в нужном направлении", ―  пояснил основатель проекта ОД DIASA Тимур Назаров.

Узбекский футбольный арбитр Равшан Ирматов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ирматов рассказал, как арбитру бороться с всеобщим давлением
В матче встретятся команды AFC DIASA и Black Bears, за которую сыграют артисты эстрады Шахриер, Акбар Атамухамедов, Евгений Штапов (солист группы Di Live Band), DJ Очил, Dj Kyamran Silience, DJ Sam, основатель сети кофеен Илья Никитин, ведущий мероприятий Артур Бегларян, фотограф Арлан Байходжаев, член Национальной сборной по футзалу Нодир Элибаев и другие.

Судьей матча станет рефери с мировым именем Равшан Ирматов.

С трибун игру будут смотреть дети и подростки, состоящие на учете в Городском Эндокринологическом диспансере. Среди среди гостей гостей также ожидаются профессиональные футболисты Суперлиги, игроки национальной сборной и легенды узбекского футбола.

Посетить матч могут все желающие.




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